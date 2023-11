Mercato Saraceno, 2,4 milioni per la fase 2 post alluvione: sindaca soddisfatta

La sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi commenta l’ordinanza firmata dal commissario Francesco Figliuolo sull’alluvione, che ha destinato al Comune 2,4 milioni di euro e fa il punto sullo stato dei lavori.

Innanzitutto i lavori di somma urgenza: “Con soddisfazione, comunico che il Comune di Mercato Saraceno sta ultimando i lavori di somma urgenza in risposta alla calamità di maggio. Abbiamo già effettuato i pagamenti alle aziende coinvolte e ottenuto 347.669,16 euro dalla struttura commissariale, grazie al rapido processo di rendicontazione del nostro ufficio tecnico, per coprire gli interventi urgenti finora eseguiti. Tuttavia, restano da erogare 96.000 a un’impresa che sta completando gli interventi sul territorio, al fine di raggiungere complessivamente €443.669,16 per i lavori di somma urgenza”.

Adesso tocca alla cosiddetta Fase 2. Continua Rossi: “La prossima settimana, si avvierà la fase 2 della sistemazione nel nostro territorio, pianificando e progettando i primi 10 interventi in ottemperanza all’ordinanza n. 13/2023 della struttura commissariale. Questi lavori saranno concentrati sulle principali vie del comune, tra cui via Musella, va Romagna, e via Bareto Monte Iottone, con una spesa prevista di 2.417.000 euro” che sono stati messi a disposizione.

Ma non basteranno: “Siamo consapevoli che la “fase 2” non sarà esaustiva per il risanamento del nostro territorio; ulteriori risorse saranno necessarie per completare le opere di sistemazione, e confidiamo nell’intervento del commissario”.

C’è comunque soddisfazione: “Mi riempie di orgoglio la rapidità dimostrata nei primi interventi, garantendo la viabilità e accelerando le richieste per ottenere le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle imprese coinvolte. Questo testimonia l’impegno serio da parte di questa amministrazione, che, operando in modo pragmatico, fornisce risposte concrete al territorio, rispettando meticolosamente le richieste per ottenere i finanziamenti necessari e pagando tempestivamente le aziende che collaborano con questo ente”.

In conclusione, i ringraziamenti: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al commissario generale Figliuolo e alla sua struttura commissariale, a tutto l’ufficio tecnico e all’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Giovannini, per il loro instancabile impegno e la determinazione nel portare avanti questo complesso processo”.