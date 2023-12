“Lui sì che ha fiuto”: alla fiera del tartufo premiato Arrigo Sacchi con il “Lagotto d’oro”

Fiuto, visione, lavoro e ascolto. Gli ingredienti di una grande squadra. E’ il tema che domani 12 dicembre alle 18.30 al palazzo del Capitano di Bagno di Romagna verrà affrontato da Arrigo Sacchi, ospite della rassegna Truffle week, al quale verrà assegnato il premio Lagotto d’oro.

Sarà un’occasione per conversare con il popolare allenatore e uomo di calcio sulla cultura del lavoro alla base delle sue memorabili imprese calcistiche. Dopo la prima fortunata edizione dell’ottobre dell’anno scorso è in corso a Bagno di Romagna, irradiandosi nel territorio, la rassegna Truffle Week fino al 17 dicembre col sottotitolo “Una settimana abbondante dedicata al tartufo”, organizzata dal consorzio Natura & Natura, l’Accademia italiana del tartufo e “La cucina” di Paolo Teverini con una costellazione di partner fra cui Confcommercio cesenate e, tra i main sponsor, Iscom Formazione, 50&Più, Bcc di Sarsina e Groupama assicurazioni.

“Anche quest’anno - mette in luce il presidente di Natura & Natura Giuseppe Crociani, presidente di Confcommercio Bagno di Romagna e coordinatore organizzativo della rassegna - Truffle Week offre occasioni di valorizzazione gastronomica e culturale legata alla primizia del tartufo con tante poliedriche iniziative, fra cui laboratori, show cooking, masterclass, gin experience che calamiteranno interesse e visite in Valsavio”.

La manifestazione verrà inaugurata giovedì 7 dicembre alle 18.30 alla loggetta Lippi di Bagno di Romagna, monumento artistico identitario cittadino, che fungerà da quartier generale della rassegna. Convegni, approfondimenti culturali, degustazioni abbinate alle proposte enogastronomiche, eventi legati alla solidarietà si susseguiranno per una decina di giorni. “ Il fiuto, così indispensabile nella ricerca del tartufo- mettono in luce il presidente di Natura&Natura Crociani e il presiente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - è il leit motiv del premio che rende onore al fiuto calcistico di uno degli allenatori più rivoluzionari nella storia del football mondiale e sarà un’opportunità straordinaria incontrarlo e ascoltare la sua esperienza di mister”.

Truffle week guarda anche alla solidarietà. I proventi raccolti nel corso del Charity dinner, che si tiene questa seraal teatro Verdi di Cesena, di cui è main sponsor 50&Più Confcommercio, verranno devoluti all’associazione “don Virgilio Resi” per gli alluvionati del quartiere San Rocco di Cesena e per il sostegno ai bambini della favela Primerio di Mano a Belo Horizonte in Brasile, entrambi luoghi in cui il compianto sacerdote sampierano operò con fervido zelo missionario.