“Lo svincolo E45 riaprirà nel maggio 2024”: Mercato Saraceno non ci sta e alza la voce

Con una richiesta formale inviata ad Anas al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e alla Prefettura, l’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno ha segnalato “con estrema preoccupazione il notevole disagio che la comunità mercatese sta affrontando. Numerose e giustificate lamentele da parte dei cittadini e delle attività produttive di Mercato Saraceno sono giunte all’attenzione dell’Amministrazione in relazione alla protratta chiusura dello svincolo sulla Strada Statale 3bis “Tiberina” (E45) in direzione sud Roma-Orte. Ad oggi, nonostante siano trascorsi sei mesi, la situazione persiste con lavori che procedono a rilento, comportando un inaccettabile aggravio del disagio per cittadini e imprese”.

Continua la nota: “L’amministrazione mercatese esprime ferma disapprovazione verso questa situazione e chiede con urgenza misure risolutive concrete, sottolineando la necessità di accelerare i lavori per ripristinare la normale viabilità. Ad ogni modo in risposta alle nostre sollecitazioni, in data 30 novembre Anas ha comunicato che sono state allocate consistenti risorse finanziarie per interventi di messa in sicurezza della viabilità nel nostro territorio, stimando l’apertura dello svincolo di Mercato Saraceno per maggio 2024”.

Queste le parole della sindaca Monica Rossi: “Riteniamo inaccettabile la prolungata chiusura dello svincolo e abbiamo richiesto con urgenza la definizione di un cronoprogramma dettagliato per la riapertura, con chiarezza sulla tempistica e sulle azioni pianificate per risolvere la situazione. La mancanza di una prospettiva di riapertura sta avendo un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulle attività economiche del nostro territorio Come Amministrazione ci impegniamo a monitorare costantemente la situazione, affinché vengano rispettati i tempi indicati per i lavori”.