Il web tra potenzialità e insidie: le lezioni di Nibble agli studenti della Valle del Savio

Rendere i giovani protagonisti di un web più sicuro e consapevole, questo l’obiettivo della tre giorni di incontri che ha coinvolto 550 studenti della vallata del Savio. Si è appena concluso “Safer Internet Safer Kids”, il tour educativo ideato da Nibble srl, internet service provider con sede a San Piero in Bagno. Un percorso fatto di workshop interattivi, incentrati sulle potenzialità educative del web e la consapevolezza digitale. Gli incontri, tenuti dal team di Nibble la scorsa settimana, sono stati sviluppati per mostrare a ragazzi e ragazze cosa c’è dietro a quello che fanno online e per ricordare loro che Internet va oltre i semplici e soliti social media.

Nei momenti di confronto con l’azienda, gli studenti hanno esplorato temi cruciali come reti, virus e cookie, attraverso le presentazioni del ceo di Nibble, Simone Mercatelli, e del responsabile ricerca e sviluppo, Francesco Saverio Galletti. Da che cos’è una rete e come funziona, fino ai virus che possono colpire i nostri dispositivi e perché bisogna fare attenzione ad accettare i cookie. Quest’ultimo è stato un argomento sentito e ben curato dal team, vista la forte politica aziendale che non prevede l’uso di cookie di terze parti nel sito web, volta a tutelare la privacy degli utenti.

A chiudere ogni workshop ci ha pensato Alessio Galletti, general e sales manager di Nibble. Con la sua guida, i ragazzi hanno sperimentato in aula alcune delle piattaforme selezionate, ampliando lo spettro di opportunità che Internet fornisce. Il team ha riportato l’elenco completo di questi siti sulla pagina web dedicata al progetto (nibble.it/sisk), consentendo così a chiunque di provarli ed invitando a scoprirne altre. Questo perché, come hanno ripetuto più volte Mercatelli e Galletti: «Internet è uno strumento immenso e bisogna essere curiosi».

Il progetto non si è limitato agli studenti. «Abbiamo voluto creare un percorso che coinvolgesse anche docenti e genitori, invitando per esempio questi ultimi a mettersi alla prova con un quiz presente sul nostro sito, insieme ai propri figli», ha dichiarato Enrico Batani, responsabile marketing e comunicazione di Nibble.