Sarsina, il Comune cerca progetti per intercettare 11.500 euro per le pluriclassi di Ranchio

Il comune di Sarsina cerca enti del terzo settore o associazioni sportive con cui avviare, in collaborazione con la scuola Papa Giovanni XXIII di Ranchio un percorso di co-progettazione da candidare al bando della Regione Emilia-Romagna che sostiene azioni per il contrasto alla povertà educativa a favore degli studenti delle pluriclassi nelle piccole scuole di montagna. Vista la presenza di più pluriclassi il bando mette a disposizione della scuola di Ranchio 11.500 euro ma servono dei progetti da candidare per poterne effettivamente beneficiare. I termini per candidarsi al bando regionale scadono il 31 gennaio, per questo il Comune di Sarsina ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse con scadenza martedì 16 gennaio.

Le azioni previste dal progetto, si legge nell’avviso, devono essere finalizzate: a superare il divario cognitivo e conoscitivo, tra bambini di età differenti, a superare le differenze linguistiche che ostacolano il corretto apprendimento, promuovere lo sviluppo di attività legate al territorio in cui risiedono gli studenti che frequentano la scuola Papa Giovanni XXIII, anche di tipo manuale, che prevedono anche l’insegnamento di attività finalizzate a consentire la permanenza della popolazione residente ed, eventualmente, perpetuare la pratica di antichi mestieri svolti nella frazione di Ranchio; a incentivare lo svolgimento di attività quotidiane e pratiche ecosostenibili, attente alla tutela dell’ecosistema naturale e al preservamento dell’equilibrio ambientale.

L’avviso è rivolto a enti del terzo settore, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive. Le proposte andranno consegnate entro le 17 di martedì 16 e saranno valutate dall’amministrazione comunale, dall’Istituto comprensivo Valle Savio e dal responsabile del Settore amministrativo. Il progetto o i progetti selezionati saranno candidati al bando regionale e le convenzioni con le associazioni saranno firmate solo in caso in cui la proposta venga accolta e il contributo effettivamente erogato.