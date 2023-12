Mercato Saraceno, gli alunni della Ricchi dopo le vacanze andranno alla Zappi

Alla luce delle ultime analisi di Arpae il Comune ha deciso che al rientro dalle vacanze di Natale gli alunni della scuola Ricchi non rientreranno nei moduli della protezione civile, ma si trasferiranno alla scuola media Zappi, grazie a nuovi spazi disponibili e «a qualche sacrificio». Lo ha comunicato mercoledì sera la sindaca Monica Rossi aprendo la seduta del Comunale. Lo ha fatto dopo aver ribadito che Arpae non ha rilevato rischi per la salute.

Il vicesindaco Raffaele Giovannini ha illustrato il piano triennale della opere pubbliche del Dup: «Ci sono 4 opere inserite nelle graduatorie Pnrr e in altri bandi: il miglioramento e adeguamento sismico della palestra Zappi da 840mila euro, gli interventi nelle scuoline infanzia del capoluogo da 2,2 milioni, e a Montecastello da 760mila, la rigenerazione del centro di San Damiano 1 milione di euro. Per la scuola Ricchi, che costerà complessivamente 2,5 milioni c’è un ulteriore stanziamento di 900mila euro».

Nelle piano delle opere triennali ci sono poi 6 interventi che fanno parte della fase 2 della ricostruzione post alluvione: il consolidamento della viabilità a Bora e asfaltature a Bacciolino per 340mila euro, un intervento di consolidamento idrogeologico sulla viabilità di via Falconara per 390mila euro, un intervento su strada Bareto - Monte Iottone e Ville Caselle per 280mila euro, interventi di consolidamento dei ponti sul torrente Borello Busche, Ramiera, Gamborano per 470mila euro, un intervento da 380mila euro Bacciolino sui tornanti in zona Ponte Giorgi, 230mila euro di consolidamento sulla strada Musella. Non rientrano nel piano, perché sotto la soglia dei 150mila euro, ma tra gli interventi della fase 2 ci sono anche un intervento a Bacciolino sulla via Fiume da 102mila euro per una frana, 45mila euro per la progettazione della messa in sicurezza di via Delle miniere e 75mila euro per un intervento a Valleripa.

Discusso e approvato in appena 8 minuti il Bilancio di previsione 2024: nessuno tra le forze di opposizione ha ritenuto di intervenire, stessa cosa dai banchi della maggioranza. «Non ci sono grandi variazioni rispetto allo scorso anno», ha illustrato la sindaca Monica Rossi. Rimangono invariate le tariffe, «con uno sforzo significativo da parte dell’amministrazione gravato dall’aumento dei costi». Tra questi cita in particolare l’adeguamento degli indici Istat che fanno crescere in modo consistente l’Imu, «aumento che cercheremo di contenere utilizzando il recupero dell’evasione». Sul 2024 ad aumentare per i cittadini sarà invece la Tari: la previsione passa dai 955mila attuali a 1.117.000 euro, «in realtà è la cifra dello scorso anno che era sottostimata perché abbiamo compensato con il recupero dell’evasione».

Tra le delibere approvate anche il pagamento di 14.099 euro per le spese di registrazione in primo grado della sentenza, nel frattempo passata in giudicato, in seguito alla morte di Vittorio Foschi che nel 2000 perse la vita finendo fuori strada a Bacciolino in un tratto di strada di Bacciolino che era sprovvisto di guard rail, elemento per cui il Comune è stato ritenuto responsabile di scarsa manutenzione.