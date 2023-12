F&P Equity Partners e Clessidra acquistano la maggioranza di Righi Elettroservizi di Bora di Mercato Saraceno

F&P Equity Partners – affiancato da Clessidra Capital Credit SGR tramite il fondo Clessidra Private Debt - mette a segno il suo sesto investimento e amplia ad un nuovo settore industriale il proprio portafogli con l’acquisizione del 65% di Righi Elettroservizi, società del Gruppo Righi che vanta una posizione di leadership sul mercato italiano in due settori strategici: quello dell’automazione industriale e quello delle energie rinnovabili.

L’operazione di acquisizione della maggioranza dell’azienda romagnola da parte di F&P Equity Partners è stata perfezionata attraverso la costituzione di una Newco che ha rilevato il 100% delle azioni dalla famiglia Righi, fondatrice della società. La Newco ha finanziato il costo dell’acquisizione attraverso una combinazione di capitale proprio e di capitale a debito, nel contesto di una operazione di leveraged buy-out finanziata da Crédit Agricole Italia S.p.A. - in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Agente e da BPER Banca S.p.A. tramite la direzione Corporate & Investment Banking - in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner. Il capitale proprio è stato sottoscritto per una quota del 65% da un veicolo di nuova costituzione promosso e gestito, secondo la formula del club deal, da F&P Equity Partners e capitalizzato da numerosi investitori prevalentemente di estrazione industriale e dal fondo Clessidra Private Debt, che ha partecipato all’operazione in qualità sia di mezzanine che di equity provider. La famiglia Righi ha reinvestito in Newco per una quota pari al 35%.

F&P Equity Partners entra nel capitale della Righi Elettroservizi spa, società del Gruppo Righi con sede a Bora di Mercato Saraceno e uffici a Bologna e Parma. “Obiettivi dell’operazione di F&P Equity Partners e della famiglia Righi - si legge in una nota - sono l’accelerazione dello sviluppo delle attività aziendali, anche con operazioni di M&A, e la crescita sui mercati internazionali”.

“Questa operazione apre alla nostra azienda interessanti e concrete prospettive di crescita - sottolinea Mauro Righi, co-fondatore e presidente di Righi Elettroservizi - il nuovo assetto societario e le competenze del team di F&P Equity Partners ci mettono nella condizione di cogliere le numerose opportunità offerte dai nostri settori di attività, che sono in continua evoluzione sia sotto il punto di vista delle tecnologie sia delle dinamiche di mercato”.

Fondata nel 1991, Righi Elettroservizi S.p.A. è un'azienda del Gruppo Righi ed è leader nei settori dell'automazione industriale e delle energie rinnovabili. Nel 2023 la società, il cui head-quarter è a Bora di Mercato Saraceno, ha generato 82.5 milioni di euro di valore della produzione, in costante crescita nell’ultimo quadriennio con un CAGR 2019-23 pari al 24.0%, e un EBITDA di 15.1 milioni, pari al 18.5%. La base clienti è composta da importanti gruppi industriali con i quali la società ha rapporti di collaborazione continuativi.

F&P Equity Partners nasce nel 2023 come evoluzione di F&P4BIZ dalla quale eredita esperienze, competenze, network e portafoglio investimenti. Nata su iniziativa di Guglielmo Fiocchi, Maurizio Perroni, Andrea Lovato e dello studio professionale RTZ, F&P Equity Partners è una società indipendente focalizzata sul private equity e in particolare sul club deal. L’acquisizione di Righi Elettroservizi, la seconda a firma di F&P Equity Partners dopo Panzeri Carlo S.r.l. nel business lighting, si aggiunge alle quattro precedenti realizzate da F&P4BIZ. Pensata per essere una boutique di soluzioni su misura a disposizione di imprenditori e investitori, F&P Equity Partners fa leva sulle competenze di carattere industriale, manageriale e finanziario dei partner. La società, di base a Milano ma con forte propensione internazionale, ha l’obiettivo di favorire, grazie agli strumenti offerti dal private equity e in particolare dal club deal, l’incontro tra aziende pronte a crescere e capitali in cerca di opportunità.