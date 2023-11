E45, incendio nella galleria Sarsina: chiusa al traffico

A causa di un mezzo pesante, un autoarticolato, incendiatosi all’interno della galleria ‘Sarsina’, dalle 13 di oggi è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Roma, la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) al km 1947,300. Sul posto sono presenti, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Sarsina Nord (km 195,500).

Seguiranno aggiornamenti.