E45, chiusa di notte la Galleria Montecoronaro per lavori agli impianti tecnologici

Anas ha programmato alcuni interventi di manutenzione, utili a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici della galleria ‘Montecoronaro’ lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) a Verghereto, in provincia di Forlì Cesena. Nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 novembre dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo l’E45 sarà chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, nel tratto incluso tra lo svincolo di Verghereto e lo svincolo di Canili. Nelle notti di mercoledì 8, giovedì 9 e lunedì 13 novembre, sempre dalle ore 21 alle 6 del mattino seguente, la chiusura al traffico interesserà la medesima tratta della carreggiata in direzione Ravenna. Durante le chiusure notturne il traffico sarà deviato sulla SP 137, come da indicazioni in loco.