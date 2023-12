E 45, chiuso il tratto Canili-Verghereto in direzione nord nella notte di giovedì 7 dicembre

Anas ha programmato la nuova fase degli interventi di manutenzione, utili a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici della galleria ‘Montecoronaro’ lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) a Verghereto. Nelle giornate martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, in direzione Roma, sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 il restringimento di carreggiata dal km 166,000 al km 165,000.

Dalle ore 22 di giovedì 7 alle 6 del mattino successivo, in direzione Ravenna, sarà interdetto al traffico il tratto incluso tra lo svincolo di Canili e lo svincolo di Verghereto con deviazione del traffico sulla SP137. Al contempo sarà chiusa al traffico, sempre per chi viaggia in direzione Ravenna, la rampa di ingresso dello svincolo di Canili (km 163,000).