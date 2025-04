Deve scontare quasi 4 anni di carcere: scoperto dai Carabinieri nella Valle del Savio

È stato arrestato un cittadino del Burkina Faso in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, dovendo espiare la pena residua di 3 anni, 11 mesi e 23 giorni di reclusione oltre alla multa di 1.450 euro per un furto commesso nel gennaio 2019 all’interno di un negozio nel milanese.

Continuano serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nel decorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Borello, San Piero in Bagno e Verghereto, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare negli ulteriori comuni della Valle del Savio.

Un automobilista è stato denunciato per “possesso di documenti falsi” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, esibiva una patente di guida risultata falsa. Il documento è stato sequestrato mentre, il veicolo, sottoposto a fermo amministrativo;

Denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge compreso tra l’1,81 g/l e l’1,94 g/l. La patente di guida è stata ritirata ad entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, nel primo caso affidato a persona idonea alla guida mentre, nell’altro, sottoposto a sequestro amministrativo;

Denunciato un uomo per “indebito utilizzo di un bancomat” asportato da un’autovettura in sosta, poi sorpreso a prelevare denaro da uno sportello bancomat.

Infine, denunciato uno straniero per non avere ottemperato al provvedimento del Questore di Forlì-Cesena che gli imponeva l’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione.