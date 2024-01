Confartigianato Vallesavio: “Acqua e prevenzione rischi idrogeologici restino al centro dell’agenda politica”

La tutela delle aree collinari e montane come fattore di sviluppo per la Romagna per contrastare lo spopolamento delle persone e delle imprese. Per il 2024 appena avviato questa resta la madre delle priorità per Confartigianato. “É stato il tema del Confartigianato day 2023 che si è tenuto a Sarsina - mette in luce il presidente Confartigianato Valle Savio Valerio Cangini - l’emergenza maltempo ha sconvolto la Romagna, si è poi reagito per far fronte alle criticità grazie all’operato dei Comuni, della Regione e della struttura commissariale, ma l’insegnamento tratto è che dobbiamo interrogarci su quali siano oggi i fattori critici per continuare a garantire un benessere diffuso nelle nostre comunità, in un territorio che appare sempre più fragile di fronte a eventi naturali non più prevedibili sulla base degli avvenimenti

passati”.

“Stiamo andando in vari Comuni montani verso le elezioni comunali territoriali ed è bene che nell’agenda politica dei partiti, come anche negli altri in cui non si terranno le amministrative - prosegue Cangini - venga rimarcato che l’approvvigionamento di risorse come l’acqua e la prevenzione dei rischi idrogeologici debbono diventare i capisaldi di una sostenibilità ambientale non solo basata su buone pratiche e modelli teorici, ma costituisca una precondizione per la continuità stessa delle piccole e medie imprese”.