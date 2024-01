Verghereto, Chiude dopo 42 anni di attività la parrucchiera delle Balze

Serranda abbassata per la storica parrucchiera Marcella Nuti a Balze di Verghereto. Dopo quarantadue anni di attività è arrivato il momento di smettere lasciando però un velo di nostalgia nei cuori delle clienti più affezionate.

Il suo salone era diventato un’istituzione, un punto di riferimento in via Nuova a pochi passi dalla piazza centrale, un luogo di socializzazione e integrazione tra donne di tutte le età. Per Nuti quello di parrucchiera è stato un lavoro che ha fatto con il cuore, ha saputo mettere a suo agio le persone che di volta in volta sedevano in poltrona per rifarsi il look con il suo carattere solare, professionale e sempre disponibile all’ascolto. Con la sua simpatia e la sua battuta pronta rendeva ancora più piacevole quel tempo che i clienti trascorrevano tra una pettinata, un taglio e uno shampoo. Impossibile contare quanti capelli ha tagliato e quante permanenti ha sistemato in tanti anni di lavoro.

«A soli 15 anni sentivo la passione per fare la parrucchiera - racconta Marcella Nuti - ho iniziato andando a fare la gavetta dalla parrucchiera Marta Bicchierini che mi aveva accolta con grande passione ed entusiasmo. All’epoca in estate facevo anche la stagione al mare. Quando ho iniziato la professione in uno studio tutto mio le signore venivano perlopiù nelle occasioni importanti e nelle festività, come a Pasqua o Natale. Durante la settimana non c’era molto da fare, nel periodo estivo invece arrivava molto turismo e si lavorava anche nei giorni di festa», ricorda.

«Quanto ho pensando di chiudere l’attività ho cercato con impegno qualcuno che potesse subentrare, in modo che la frazione turistica non perdesse il suo punto per il taglio dei capelli, purtroppo fino ad ora non si è fatto avanti nessuno. Oggi, manca il ricambio in queste attività artigianali – aggiunge Nuti –: anche se costituisce una fonte di reddito nessuno se la sente di rischiare in questi momenti difficili». «Questa professione è necessaria nella frazione di Balze», insiste Nuti che non si arrende all’idea della saracinesca chiusa per sempre.

Sabato 30 dicembre è stato l’ultimo giorno di lavoro per lei: «Un velo di tristezza c’è dopo tanti anni trascorsi tra una cliente e l’altro - ammette -, sento che mi mancherà il mio lavoro, il contatto con le persone. Ma anche se con il magone alla gola ho deciso di mollare definitivamente il phon, la lacca e il pettine, per dedicarmi a me stessa e ai miei nipoti. Ne approfitterò per riposarmi e prendere un po’ di tempo. Ormai sono in pensione questo mi ha dato la spinta, ringrazio tutti della fiducia, con un caro e sincero saluto».