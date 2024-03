Cesena, a zig-zag ubriaco con l’autocarro in E45, scatta la denuncia, multa di 6mila euro a motociclista senza patente e assicurazione

Alcol e droga sono incompatibili con la guida, ma non sempre chi guida un’auto o è in sella a una moto lo fa con piena lucidità e in sicurezza: infatti 4 automobilisti (tra cui un neopatentato di 20 anni) sono stati sorpresi dopo aver bevuto troppo.

Domenica mattina un 44enne, in particolare, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Forlì anche per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con etilometro. L’uomo era stato fermato dalla pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna nell’area di servizio “Borello” in corsia nord della E45 perché guidava il suo autocarro zigzagando pericolosamente.

Durante i controlli l’uomo, visibilmente in preda ai fumi dell’alcol, preoccupato dall’esito della prova dell’alcoltest iniziava a vagare per l’area di servizio per non collaborare. I poliziotti, però, non hanno perso la pazienza e lo hanno fatto soffiare nell’etilometro, che ha restituito un valore tre volte superiore alla norma. L’atteggiamento ostruzionistico del 44enne, però, ha impedito l’effettuazione della seconda prova prevista dal Codice della Strada ed essenziale per completare le verifiche: per lui, pertanto, è scattata la denuncia per rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Visti gli inequivocabili sintomi manifestati durante il controllo, infine, la pattuglia ha contestato all’uomo anche l’illecito amministrativo della guida in stato di ebbrezza.

Multa di 6mila euro a motociclista

Nel pomeriggio, invece, sempre un equipaggio della Sottosezione di Bagno di Romagna ha fermato, all’altezza di Cesena, un motociclista in sella sua Kawasaki che però aveva la copertura assicurativa sospesa. I controlli in banca dati hanno consentito di accertare che lui non poteva guidare quel bolide con la patente in suo possesso. Per l’uomo sono scattate sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro oltre al sequestro del mezzo, che non potrà tornare su strada per i prossimi tre mesi e fino a quando non sarà riattiva la polizza.