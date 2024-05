Sarsina, l’ostello Casa Europa si è rifatta il look. Domenica il taglio del nastro

Dopo settimane di lavori che hanno visto impegnato anche un certo dispiegamento di volontari domani mattina inaugura l’ostello di Casa Europa a Turrito di Sarsina.

La struttura d’accoglienza è nata negli anni ‘90 dalla riqualificazione di un’ex scuola grazie a un finanziamento dell’Unione Europea, «La nascita dell’ostello in origine è legata al gemellaggio che Sarsina ha con altri tre paesi europei, ancora oggi molto attivo», spiega Enrico Cangini, sindaco di Sarsina.

Da allora però, e soprattutto negli ultimi anni l’ostello di Casa Europa è stato molto di più di una struttura ricettiva, rivelandosi una struttura preziosa nelle situazioni di emergenza, «diventate purtroppo sempre più frequenti», fa notare Cangini che ripercorre alcuni dei momenti salienti di questa seconda vocazione dell’ostello. «Nel 2012 quando ci fu il nevone ospitò alcune delle famiglie che fummo costretti ad evacuare, nel 2022 dopo l’invasione della Russia in Ucraina ospitò alcuni nuclei familiari ucraini fuggiti dalla guerra, lo scorso anno ha ospitato alcune delle famiglie evacuate per l’alluvione, squadre di vigili del fuoco impegnate sul territorio nei soccorsi e nei primi lavori di ripristino e alcuni tecnici arrivati per aiutarci».

Questa vocazione all’accoglienza nelle situazioni straordinarie non ha sostituito la sua vocazione originale di struttura al servizio del turismo, quello legato al gemellaggio, quello legato al cammino di San Vicinio e in generale al turismo religioso. Proprio perché si è rivelata una struttura strategica assume ancor più valore l’investimento nel restyling che consentirà di inaugurare, domani mattina, locali ancora più accoglienti. A renderlo possibile è stata la donazione di 40mila euro da parte di Lions Club Valle del Savio ed il Lions Multidistretto 108a Italy.

Grazie a quel finanziamento è stato possibile svecchiare gli arredi, rifare gli impianti, rifare le tapparelle, la struttura è stata ritinteggiata ed è stata sistemata anche all’esterno dove sono stati fatte anche nuove piantumazioni. I lavori hanno visto impegnati anche tanti volontari che si sono messi all’opera, soprattutto negli ultimi giorni per riportare a nuovo la struttura. L’inaugurazione di domani mattina sarà un’occasione per ringraziare anche loro oltre a chi ci ha lavorato e a chi l’ha resa possibile donando le risorse necessarie. Dopo la festa il passo successivo sarà quello di realizzare il bando per affidarne la gestione.

L’appuntamento domani mattina è a Turrito: alle 11 è prevista la messa in parrocchia, alle 12 il taglio del nastro, alle 12.30 il pranzo conviviale. Per l’occasione verranno esposte le opere degli artisti Adriano Maraldi, Anton Roca e Roberto Giordani.

Per info: segreteria@comune.sarsina.fc.it o 054794901