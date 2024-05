“Carrelli della spesa in centro storico per agevolare il commercio”: la nuova idea di San Piero in Bagno

Tre batterie di carrelli pubblici della spesa nei parcheggi di San Piero in Bagno per agevolare gli acquisti e le commissioni dei cittadini presso le attività economiche locali. E’ una delle ultime iniziative realizzate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Baccini, che spiega come l’iniziativa abbia preso origine dalla caratteristica di San Piero in Bagno quale Centro Commerciale Naturale e che ha lo scopo di agevolare i cittadini nel giro degli acquisti locali. “Lo scopo dell’iniziativa – commenta Baccini – è quello di dotare i cittadini di uno strumento che possa agevolare i giri di acquisti in tutti gli esercizi del centro dal momento in cui lascia l’auto fino a quando la si riprende. Per fare qualche esempio, i carrelli possono essere utilizzati per acquistare in macelleria, presso i fruttivendoli, i negozi di abbigliamento, per portare e riprendere indumenti o beni tessili ingombranti presso la lavanderia, per acquisti nei negozi di beni alimentari o di beni per la casa, così come nelle giornate di mercato e così via”.