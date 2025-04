Camper vaccinale a Sarsina: immunizzate 101 persone. E lunedì 14 aprile tocca a San Piero

Il camper vaccinale dell’Ausl ha fatto tappa a Sarsina, ieri mattina, somministrando 101 vaccinazioni e distribuendo a 130 persone materiale informativo. Presenti anche gli infermieri di famiglia e di comunità, che hanno misurato pressione arteriosa, saturazione e glicemia. Il prossimo appuntamento della campagna vaccinale nelle aree montane è a San Piero in Bagno, lunedì 14 aprile, negli ambulatori dell’Igiene Pubblica della Casa della comunità, in questo caso su prenotazione tramite Cup e Cuptel, per antitetanica, herpes zoster, pneumococco, morbillo, papilloma virus.