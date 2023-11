Cammino di San Vicinio: 680mila euro per promuoverlo

Il Comune di Sarsina, sostenuto dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, guarda alla valorizzazione del cammino di San Vicinio, che si sviluppa su un itinerario circolare lungo 350 chilometri, candidando il progetto “Cammino di San Vicinio: un hub per camminatori e cicloturisti” al bando pubblico promosso dal Ministero del Turismo finalizzato allo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani inseriti nell’apposito catalogo. “La fruizione del Cammino di San Vicinio – commenta il sindaco di Sarsina Enrico Cangini – comporta importanti ricadute turistiche in vallata. È proprio per questa ragione che la candidatura del progetto di valorizzazione al bando del Ministero del Turismo è stata preceduta da questo passaggio amministrativo con il quale l’Unione dei Comuni Valle del Savio, in virtù della propria titolarità rispetto alla funzione turistica, affianca il Comune di Sarsina in relazione alla promozione e valorizzazione turistica del Cammino, con particolare riferimento alle rinnovate possibilità di attrazione turistica che scaturiranno dall’attuazione del progetto. Qualora il nostro progetto dovesse essere finanziato – prosegue il sindaco – interverremo con opere di ristrutturazione di un immobile di grande fascino e suggestione sia da un punto di vista architettonico che storico-religioso, collocato all’interno del nostro territorio e sull’itinerario del Cammino e della Ciclovia di San Vicinio: l’abbazia di San Salvatore in Summano. Previsti inoltre interventi per il miglioramento della fruibilità del percorso, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione; e per una promozione turistica e commerciale anche attraverso la proposta di eventi sul territorio”.

Al fine di avviare questo percorso di valorizzazione del Cammino e della candidatura stessa del progetto, i Comuni dell’Unione Valle del Savio convengono di conferire le funzioni di Ente capofila al Comune di Sarsina, delegato a compiere tutte le azioni necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione del contributo ministeriale ed, in caso di ammissione, all’attuazione del progetto. Da parte loro, gli Enti convenzionati concorrono alla realizzazione in forma associata del progetto “Cammino di San Vicinio: un hub per camminatori e cicloturisti” attraverso attività di promozione turistica nonché di valorizzazione e manutenzione del percorso del Cammino. Il Comune di Mercato Saraceno in particolare collaborerà alla valorizzazione e manutenzione del tratto che attraversa il proprio territorio di elezione. Per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva pari a 680.000 euro.

Un suggestivo percorso circolare

Oggi il Cammino oltre ad attraversare ambienti naturali importanti, unici e suggestivi per la flora e la fauna, come il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, permette una esperienza di pace e raccoglimento in alcuni importanti luoghi della spiritualità cristiana come la Madonna del Monte a Cesena e la Basilica di San Vicinio in Sarsina. Il cammino, nel suo percorso circolare, conduce al Santuario de La Verna, al “Volto Santo” in Borgo San Sepolcro in Toscana ed al suggestivo Eremo di Camaldoli, centro di raccoglimento e spiritualità. Accanto ai luoghi di culto più importanti, il Cammino permette poi di incontrare piccoli santuari e pievi di campagna dalle origini ancora più remote che, posti in luoghi più remoti, sono ancora oggetto di devozione locale e contribuiscono a tramandare quel clima di spiritualità che scaturisce anche dalla loro particolare posizione naturale.