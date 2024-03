Calcio, si sente minacciato dai tifosi in Prima categoria: l’arbitro chiama i Carabinieri e sospende la gara a Bagno di Romagna

A Bagno di Romagna l’arbitro Luca Sacchetti di Cesena ha sospeso la gara tra Bagno e Young Santarcangelo (Prima categoria H) al 44’ sullo 0-2 (8’ Fuchi su rigore, 33’ Comuniello) in quanto si è sentito minacciato dai 50 tifosi presenti che avevano alzato il volume dopo che l’arbitro non aveva fermato il gioco quando un giocatore di casa è stato spinto, andando a sbattere la testa contro un paletto di sostegno della rete (è stato poi portato in pronto soccorso in ambulanza). L’arbitro Sacchetti è poi uscito scortato dai carabinieri, nonostante non ci fosse più nessuno in zona.