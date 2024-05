Bagno di Romagna, Visione Comune: «Aspettiamo da 563 giorni che Buonguerrieri risponda alla lettera del sindaco». La controreplica: «Una risposta che denota fragilità»

Le accuse di mancata collaborazione con il Governo Visione Comune le respinge e le rigira al mittente. Le accuse sono quelle pronunciate dal viceministro Galeazzo Bignami e dalla parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, nuovamente candidata al Consiglio comunale, al teatro Garibaldi nella serata di lancio della lista Andare Oltre e della candidatura a sindaco di Olinto Bergamaschi. Secondo Buonguerrieri e Bignami l’amministrazione non avrebbe mai cercato la collaborazione del Governo per motivi ideologici, precludendo di conseguenza risorse e opportunità alla comunità e al paese.

Visione Comune nella replica parla di «sgarbo istituzionale» e di «attacchi scomposti». «Forse sarà stata presa da questioni più importanti, ma c’è una lettera del nostro sindaco del 22 ottobre 2022 rivolta all’on. Alice Buonguerrieri in cui si chiede un confronto – e possibilmente un sostegno – sui principali problemi da affrontare nell’ambito del nostro Comune. Trascorsi 563 giorni dall’invio di quella lettera, ancora attendiamo risposta. Magari l’amore per il territorio riscoperto in piena campagna elettorale, a un mese dalle elezioni, riuscirà a fare miracoli».

Tra i temi della lettera ci sono l’E45 e la viabilità alternativa, la banda larga, la necessità di rivedere i criteri di riparto dei costi del trasporto pubblico all’interno di Amr, le agevolazioni idriche per i comuni montani, i danni da fauna selvatica e agricoltura, l’ospedale Angioloni e l’importanza di mantenere tutti i servizi Pronto soccorso compreso, la ricerca fondi per riqualificare il centro di San Piero e dei borghi periferici, la rigenerazione del lago di Acquapartita, lo sviluppo dell’area verde del Vivaio, la creazione di un parco termale, e la necessità di rivedere la legge che regola l’uso delle acque termali. Finanziamenti per la videosorveglianza, investimenti per creare servizi di collegamento tra Bologna e Cesena e la Valle del Savio a supporto del turismo, completano l’elenco.

Ieri nel pomeriggio è arrivata la controreplica di Buonguerrieri: «Di scomposto c’è solo la loro reazione, che denota fragilità e insicurezza, oltre che certificata incapacità a dialogare con il Governo». Definisce il contenuto della lettera «un lungo elenco di mille argomenti, alcuni dei quali neppure di competenza governativa o peggio di competenza comunale, il che denota anche una certa approssimazione, senza però far seguire sostanza su nulla». L’accusa di sgarbo istituzionale, invece, «denota ignoranza», questo perché la missiva citata era indirizzata a lei, che riveste un ruolo politico e non istituzionale.