Bagno di Romagna. “Visione Comune” candida sindaco l’attuale vice Enrico Spighi

La lista civica “Visione Comune” annuncia la presentazione ufficiale della candidatura di Enrico Spighi a sindaco di Bagno di Romagna per le elezioni amministrative del 2024. Enrico Spighi, “conosciuto per la sua dedizione e passione per il servizio pubblico - si legge in una nota di Visione Comune -, si presenta come la scelta ideale per l’ulteriore crescita del nostro progetto, cominciato ormai 10 anni fa, nel 2014. Iniziando come consigliere comunale, ha poi proseguito ricoprendo la carica di assessore dei Lavori Pubblici e poi di vice-sindaco nel mandato attuale”.

La disponibilità di Enrico è arrivata a seguito di numerose consultazioni iniziate qualche mese fa, “dando seguito alla volontà espressa dal nostro gruppo di proseguire con l’iniziativa politica che ci vede impegnati nel nostro Comune”. “Quella che oggi vi comunico non è stata una decisione facile, ma attentamente ponderata, che è nata dalla profonda convinzione di poter ancora contribuire attivamente al benessere del nostro Comune. Ho riflettuto a lungo, per capire soprattutto quanto ancora forte fosse dentro di me la passione di voler servire la nostra comunità”, dichiara il candidato sulle motivazioni che lo hanno portato alla decisione. E aggiunge: “La mia è una candidatura che nasce dall’amore profondo che provo verso il nostro territorio e da un impegno sincero per il suo sviluppo. Da tempo sono convinto che attraverso un’amministrazione lungimirante, sul solco di quella che abbiamo avuto nell’ultimo decennio, si possa proseguire nel percorso di crescita sociale, culturale ed economica, valorizzando appieno il grande potenziale che la nostra comunità possiede”.

Altrettanto importante “sarà il suo impegno a promuovere la trasparenza amministrativa, garantendo un governo aperto e partecipato. In continuità con alcuni dei principi cardine di Visione Comune, Spighi mira a coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la nostra comunità, creando spazi di ascolto e dialogo continuo”. Come ha dichiarato al momento della presentazione della sua candidatura a sindaco: “Vorrei continuare a promuovere un dialogo aperto e costante con tutti i cittadini, coinvolgendoli nelle decisioni che riguardano le loro vite quotidiane”.

La lista civica “Visione Comune” è quindi convinta che la candidatura di Enrico Spighi rappresenti “un nuovo inizio per la nostra comunità. Siamo certi che, con la sua leadership e la sua determinazione, potremo affrontare le sfide future con coraggio e raggiungere obiettivi ambiziosi. Nelle prossime settimane il nostro gruppo inizierà la programmazione della campagna elettorale e la pianificazione degli incontri con cittadini, parti sociali, imprese e associazioni. Invitiamo già da ora tutta la cittadinanza a partecipare attivamente al dibattito e ad esplorare insieme a noi le opportunità che la candidatura di Enrico Spighi offre per il futuro della nostra comunità”.