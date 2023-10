Bagno di Romagna, torna il Festival del fall foliage: tre giorni con colori, profumi e sapori autunnali

Tre giorni di immersione nella magia dell’autunno, con i suoi inconfondibili colori e sapori. Da venerdì 20 ottobre a domenica 22 ritorna il “Festival del Fall Foliage”, che giunge quest’anno alla sua decima edizione. È via via diventato un appuntamento peculiare dell’Alta Valle del Savio. Lo propongono e sponsorizzano le Terme di Bagno di Romagna e lo organizza l’associazione “Esploramontagne”. L’iniziativa mira a promuovere il territorio valorizzando la rigogliosa natura che circonda Bagno di Romagna e che a inizio autunno diventa una meravigliosa tavolozza di colori.

Un viaggio oltre l’immaginario

Gli organizzatori definiscono questo festival «un viaggio oltre l’immaginario, dove la natura sovrana, che in questo particolare e difficile periodo, rende possibile una vita semplice salutare e benefica grazie all’aiuto costante di tutti i suoi piccoli aiutanti: gnomi, ninfe, silfidi e salamandre. Tre giornate tradizionalmente vissute alla scoperta dei meravigliosi colori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con gli aromi e i profumi dei suoi alberi che danno energia e vigore al corpo e alla mente».

Il programma

Si inizia venerdì sera alle 21, a Palazzo del Capitano, con una conferenza sul Parco Nazionale Foreste Casentinesi, a cura di Franco Locatelli, dell’Ente Parco.

Sabato sono in programma tre appuntamenti. Alle 15 prenderà il via una facile escursione gratuita di 3 km, sul “Sentiero dei quattro passi”, accompagnati da una guida ambientale: ritrovo in piazza Ricasoli. In quella stessa piazza ci saranno laboratori per bambini dalle 14.30 alle 17.30, arricchiti dall’intrattenimento musicale di “Camerata Veneziana”. Alle 21, a Palazzo del Capitano, conferenza fotografica dedicata a “I borghi più belli d’Italia”, a cura del sindaco Marco Baccini.

Domenica il gran finale con cinque eventi. Dalle 9 si potrà partecipare a un’escursione di media difficoltà all’Anello delle valli, della durata di 4 ore, sempre gratuitamente, con partenza da piazza Ricasoli e con l’accompagnamento di una guida ambientale. A partire dalle 10 la piazza si riempirà di sapori e odori con la Sagra della castagna, a cura della Pro loco: oltre allo stand gastronomico con prodotti tipici e di stagione, ci saranno un mercatino e, per la gioia dei bambini, giochi in legno e gonfiabili. Dalle 14.30 alle 16, laboratorio musicale col duo “Baguette”. Alle 14.30 si potrà andare alla scoperta delle bellezze del borgo di Bagno di Romagna, grazie a una visita turistica gratuita che partirà dalla Basilica di S. Maria Assunta. Alle 16 divertimento assicurato con le performance di improvvisazione teatrale curate da “Theatro” di Cesena.

Per informazioni e prenotazioni, 339-7794029.