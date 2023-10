Bagno di Romagna, Terme di Sant’Agnese, incontro tra sindacati e proprietà: “Seria preoccupazione per il personale”

Terme di Sant’Agnese: dopo le irregolarità segnalate dagli Ispettori del Lavoro, le scriventi organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs territoriali, unitamente alle Rsu, hanno incontrato sindaco ed amministratore delegato della società presso il palazzo Comunale a seguito dell’invito ricevuto nei giorni passati da parte del primo cittadino per affrontare le problematiche emerse sulla gestione del personale all'interno delle Terme di Sant’Agnese. “Il sindaco di Bagno di Romagna - si legge nella nota dei sindacati - che ha presidiato l’incontro, ha esposto le problematiche emerse nell’accertamento ispettivo effettuato dagli enti, elencando una serie di rilevazioni imputate che sono oggetto di analisi tecnica da parte dell’amministrazione comunale, esprimendo seria preoccupazione per la situazione del personale.

A questo scopo, durante il confronto con le organizzazione sindacali, fra le varie ipotesi proposte, è emerso, come primo provvedimento urgente a tutela dei dipendenti e per aumentare la trasparenza nella gestione della struttura, l’individuazione di una nuova figura di responsabilità con delega al personale che, già dotata di competenze adeguate, avrà lo scopo di individuare le scelte organizzative necessarie per affrontare nel modo migliore e più preciso la presa in carico delle problematiche presenti; dichiarando, inoltre, l’impegno ad avviare un più puntuale e costante confronto con le organizzazioni sindacali, avente l’obiettivo di un preciso rispetto delle regole e di un ambiente più sereno fra lavoratori e lavoratrici dell’importante struttura ricettiva termale”.