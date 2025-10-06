Bagno di Romagna, scivola in un dirupo mentre raccoglie castagne: morto pensionato bagnese

Scivola in un dirupo mentre raccoglieva castagne con la moglie, è morto così un pensionato bagnese. L’allarme è scattato poco dopo le 15, a chiamare i soccorsi la moglie e la mobilitazione dei soccorsi è stata massiccia e immediata. I vigili del fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna insieme al Saf, il nucleo specializzato negli interventi in ambienti impervi, hanno impiegato quasi un’ora a raggiungere la zona dell’incidente caratterizzata da una fitta vegetazione e particolarmente impervia, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Bagno di Romagna, il 118 e il soccorso alpino.