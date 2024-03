Bagno di Romagna: “Portiamo internet nelle zone più isolate dell’Appennino”. Nibble sbarca sul Tg3 regionale

Un patto di connettività solidale tra i sindaci dei comuni montani e Nibble, microimpresa di Bagno di Romagna che porta internet nelle zone isolate dell’Appennino dove i maggiori operatori commerciali non hanno interesse ad andare. E’ stata fondata nel 2011 da Simone Mercatelli, vergheretino, e Alessio Galletti di Pieve Santo Stefano. ”Per far sì che la montagna sia viva - affermano i soci titolari provider - occorre anche che sia connessa perché oggi la connessione significa telelavoro, telemedicina, teleamministrazione. Non esiste sviluppo e coesione sociale senza connessione internet e portarla nei luoghi scoperti e più isolati è la nostra mission”.

A Nibble è stato dedicato un servizio al Tg3 della Rai. “Per noi - proseguono i soci titolari - è un motivo di orgoglio, un riconoscimento al nostro lavoro al servizio delle zone isolate dell’Appennino dove i maggiori operatori commerciali non hanno interesse ad andare, dove

Nibble invece, da molti anni ormai ha incentrato la sua attività a favore di comuni e frazioni dell’Appennino tosco-romagnolo per permettere a famiglie e ad aziende di essere coperte dalla connessione, anche se non è facile riuscire a collegare tutte le case sparse di una frazione , vista la natura stessa del territorio e gli eventuali ostacoli (alberi e montagne) che si interpongono tra l’utente e le nostre postazioni radio. Sono oltre cinquanta i Pop (point of presence) ovvero i punti di accesso ai quali i clienti vengono collegati, disseminati nel territorio, continuamente monitorati per garantire un servizio di connettività internet ai clienti sempre eccellente”.