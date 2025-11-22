Bagno di Romagna, neve in E45: traffico deviato sulla provinciale

Valle Savio
  • 22 novembre 2025
Nevica sulla Valle del Savio, con la circolazione sotto pressione sulla E 45.

Prefiltraggio sulla E45

Sulla E-45 è attivo un filtraggio per i mezzi pesanti, mentre il traffico leggero è temporaneamente deviato sulla provinciale 137, nel tratto compreso tra lo svincolo di Bagno e quello di Verghereto. I mezzi pesanti restano al momento fermati e bloccati nel parcheggio a Bagno di Romagna, in attesa che le condizioni consentano una circolazione in sicurezza.

Il punto del Comune di Bagno di Romagna

Questa mattina il Comune di Bagno di Romagna ha fatto un primo punto della situazione: “La nevicata iniziata nella tarda notte è proseguita fino a questa mattina, interessando tutto il territorio comunale, ed é ora in leggero calo. Durante la notte gli spalatori hanno lavorato sulle arterie principali, provinciali e statali, garantendo la prima apertura dei collegamenti più importanti”.

“Nelle primissime ore del mattino - prosegue la nota - sono entrate in azione anche le squadre dedicate a tutte le arterie comunali, che stanno procedendo alla pulizia delle strade interne e dei punti più sensibili. Gli operai sono inoltre impegnati nella sistemazione e nella messa in sicurezza dei principali passaggi pedonali dei centri abitati, degli accessi all’ospedale e alla casa protetta, per assicurare la piena fruibilità dei servizi sanitari e assistenziali. L’Ufficio Lavori Pubblici, in sinergia con la Polizia Locale e le forze dell’ordine, continua a monitorare costantemente la situazione e a coordinare gli interventi in tempo reale”.

