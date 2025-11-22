Bagno di Romagna, neve in E45: traffico deviato sulla provinciale

Sulla E-45 è attivo un filtraggio per i mezzi pesanti, mentre il traffico leggero è temporaneamente deviato sulla provinciale 137, nel tratto compreso tra lo svincolo di Bagno e quello di Verghereto. I mezzi pesanti restano al momento fermati e bloccati nel parcheggio a Bagno di Romagna, in attesa che le condizioni consentano una circolazione in sicurezza.

Questa mattina il Comune di Bagno di Romagna ha fatto un primo punto della situazione: “La nevicata iniziata nella tarda notte è proseguita fino a questa mattina, interessando tutto il territorio comunale, ed é ora in leggero calo. Durante la notte gli spalatori hanno lavorato sulle arterie principali, provinciali e statali, garantendo la prima apertura dei collegamenti più importanti”.

“Nelle primissime ore del mattino - prosegue la nota - sono entrate in azione anche le squadre dedicate a tutte le arterie comunali, che stanno procedendo alla pulizia delle strade interne e dei punti più sensibili. Gli operai sono inoltre impegnati nella sistemazione e nella messa in sicurezza dei principali passaggi pedonali dei centri abitati, degli accessi all’ospedale e alla casa protetta, per assicurare la piena fruibilità dei servizi sanitari e assistenziali. L’Ufficio Lavori Pubblici, in sinergia con la Polizia Locale e le forze dell’ordine, continua a monitorare costantemente la situazione e a coordinare gli interventi in tempo reale”.