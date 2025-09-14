Bagno di Romagna, inaugurato sentiero per raggiungere i resto dell’antica torre di guardia

È stato inaugurato l’altro ieri il quarto dei “Percorsi del benessere”, rete di sentieri trekking e forest bathing alla portata di tutti, che circondano Bagno di Romagna. Gli è stato dato il nome “La Guardia di Bagno” e la sua apertura è merito del lavoro fatto da “Tre Terme” in collaborazione con l’Associazione di guide escursionistiche Esploramontagne, con l’interno di promuovere il movimento lento e il benessere nella natura. Si tratta di percorsi comodamente fruibili e raggiungibili senza bisogno di spostarsi con l’auto e sono ideali per gli amanti del verde e delle passeggiate che non riescono, o semplicemente non hanno abbastanza tempo per affrontare sentieri escursionistici più lunghi, lontani e spesso più difficili del Parco Nazionale.

La “Guardia di Bagno”, oltre a presentare bellissimi scorci paesaggistici, visibili dalla “big bench” allestita lungo il percorso da Pro loco e Comune, è un gioiellino dal punto di vista storico. In vetta al colle, meta di arrivo del percorso infatti, sono tutt’ora visibili i resti del basamento di una torre, la “Guardia di Bagno” appunto, documentata nella Descriptio Romandiole, un censimento fatto compilare nel 1371 dal cardinale Anglic de Grimoard, fratello di Papa Urbano V, per rilevare i “focularia” o nuclei familiari presenti in Romagna, di cui era legato papale, in quanto soggetti a tassazione. Questa torre, che ospitava due focolari, era pensata per stare di vedetta al sottostante importantissimo Castrum Balnei, retto dal conte guido di Bagno, che all’epoca ospitava al suo interno ben 180 focularia (circa 900 persone).

Questo, come gli altri percorsi, sono perfettamente segnalati e tabellati e messi in sicurezza nelle parti più ripide grazie a gradinate o corrimano di legno che agevolano la salita. Per ragioni di sicurezza, è consigliabile approcciarli con scarpe idonee ai sentieri di montagna ed evitare di andarci quando sono bagnati. Non sono adatti a passeggini o carrozzine, mentre i cani possono essere portati accompagnati al guinzaglio. In certe occasioni c’è l’accompagnamento di una guida, che strada facendo racconta dettagli e curiosità sulla flora e la fauna, ma anche in autonomia e in totale sicurezza grazie alla nuova app “I percorsi del benessere”, che ne contiene una ricca descrizione, informazioni su lunghezza, difficoltà e tempi di percorrenza e una mappa geolocalizzata che consente di vedere in tempo reale la posizione del camminatore sul percorso. Sono inoltre riportate informazioni e contatti delle terme e dettagli su quanto è possibile visitare nei dintorni.

Per informazioni, info@bagnodiromagnaterme.it o 339.7794029.