Questa mattina è stata inaugurata la sede del Partito Democratico di Bagno di Romagna alla presenza del segretario del Circolo Pietro Bellucci, del segretario di Federazione Matteo Gozzoli e della Consigliera Regionale Francesca Lucchi. Erano presenti gli iscritti e i simpatizzanti del partito, per questo nuovo centro di riferimento per tutto il territorio che si trova in via Pascoli 4 nel centro di San Piero.