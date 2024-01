Bagno di Romagna, il sindaco agli studenti: “Il futuro è tutta una questione di cuore”

Si é tenuto ieri mattina presso la rinnovata Aula Magna della nuova Scuola Media comunale un lungo e appassionato incontro tra tutti gli studenti del Liceo Scientifico “A. Righi” di Bagno ed il sindaco Marco Baccini. Un incontro organizzato nell’ambito del progetto di Cittadinanza Attiva che ogni anno il Liceo promuove per stimolare ed allargare la conoscenza e la consapevolezza dei giovani verso le tematiche pubbliche ed attuali. “Ho intitolato la mia lezione - ha spiegato Marco Baccini - “Tutta una questione di cuore”, nel corso della quale ho cercato di far riflettere i nostri giovani sulla passione che deve indirizzare le loro scelte e sull’impegno che deve essere alla base del raggiungimento di ogni risultato a cui ambiscono nella vita. Ne è seguita una interessante discussione animata da tante domande interessanti e anche “scottanti”. La partecipazione attiva di tutti gli studenti e l’entusiasmo dei professori e professoresse ci confermano ancora una volta che è un onore per tutta la nostra comunità disporre di un Liceo così avanzato, illuminato ed allo stesso tempo pieno di relazioni umane e sociali come quello di Bagno”.

Con l’occasione Baccini ha ringraziato tutto il personale scolastico per la passione con la quale anima l’istituto ed ha fatto un grosso “in bocca al lupo” a tutti gli studenti affinché possano trovare la propria strada, quella del proprio cuore. “Ragazze e ragazzi - ha chiuso la lezione - come ci siamo detti, fermatevi a guardare il cielo stellato e fatevi travolgere dallo stupore di un disegno così immenso per porvi le domande più vere”.