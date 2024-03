Quello presentato dalla società Atlantide in collaborazione con l’associazione locale Eploramontagne è il progetto che si aggiudica per i prossimi tre anni.

Ad annunciarlo sono il sindaco Marco Baccini e l’assessore Francesco Ricci sulla pagina Facebook del Comune di Bagno di Romagna: «Questa settimana - scrivono - si sono conclusi i lavori della commissione tecnica che ha valutato i tre progetti ricevuti, per il bando di gestione del Sentiero degli Gnomi di Bagno di Romagna. Il progetto vincitore selezionato dalla commissione è quello della società Atlantide, presentato in collaborazione con l’associazione locale Esploramontagne».

Delle tre proposte candidate, la loro sarebbe quella «risultata più completa», spiegano sindaco e assessore che mettono in evidenza in particolare le proposte avanzate per quanto riguarda la manutenzione, la promozione e l’implementazione di nuove attività. «Di particolare rilevanza le proposte di collaborazione con gli attori del territorio, nonché il piano di sviluppo per il turismo scolastico», sottolineano.

Da fine aprile il sentiero degli gnomi sarà a disposizione della nuove gestione. In questi giorni sono infatti ancora in corso gli interventi di manutenzione straordinaria, a cui l’amministrazione ha dato avvio già dal 2022. Il piano manutentivo straordinario, ricordano Baccini e Ricci, «prevede un completo rifacimento di gran parte delle staccionate, della gradinata iniziale, nonché l’implementazione di nuovissime istallazioni lungo il percorso. Oltre alle attività di regimentazione delle acque attuale tra 2021 e 2022. Il tutto per un investimento totale sul sito pari a oltre 45.000 euro, che si sommano al contributo annuale concesso dal bando. Investimenti con cui vogliamo sottolineare il valore strategico di questo asset, che merita di trovare pieno sviluppo così come concordato con operatori ed associazioni di categoria, nel piano di investimenti dell’imposta di soggiorno».