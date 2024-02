Bagno di Romagna: gratis la prima ora di sosta in tutti i parcheggi

Prima ora di sosta gratuita in tutti i parcheggi per agevolare il tessuto socio-economico dei centri storici del Comune di Bagno di Romagna. E’ l’iniziativa avviata dall’Amministrazione comunale per agevolare cittadini ed imprese nella fruizione dei nostri centri storici con l’obiettivo di fornire un incentivo al nostro tessuto socio-economico. Con questa nuova iniziativa e con l’impostazione delle fasce orarie di pagamento dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, che già consente fasce orarie di gratuità, la gestione dei parcheggi a pagamento diventa ancor più agevole.

Come fruire della sosta gratis

E’ possibile fruire della gratuità della prima ora di sosta con 3 modalità:

- in modo automatico con l’App My Cicero e con i Parcometri: impostando il periodo si sosta, la prima ora viene scontata in automatico (esempio: se si imposta una sosta di 2 ore, la prima ora viene scontata e il pagamento avverrà a partire dalla seconda ora)

- in modo manuale con l’esposizione sul parabrezza del disco orario, per chi intenda usufruire dei parcheggi solo per un’ora.

“Per rendere operativa questa nuova gestione – spiega il sindaco Marco Baccini – abbiamo provveduto a rinnovare i parcometri con nuovi strumenti che consentono di scontare in automatico la prima ora. D’altro canto, abbiamo anche organizzato controlli periodici da parte della Polizia Locale, necessari ed utili a garantire il rispetto di questa forma di agevolazione”.