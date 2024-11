Bagno di Romagna, folle fuga e l’auto della banda di ladri si ribalta in E45: 29enne arrestato, i tre complici scappano tra i campi

Erano da poco passate le 18 quando i militari hanno intercettato e inseguito sulla E45, sulla carreggiata Nord, all’altezza dello svincolo per Bagno di Romagna, una Volkswagen Golf da subito apparsa sospetta . Su richiesta dei militari, il personale della Polstrada di Bagno di Romagna ha rallentato il traffico sulla carreggiata in modo da far rimanere il mezzo incolonnato.

La sera di venerdì 22 novembre i carabinieri della Stazione di Bagno di Romagna hanno arrestato uno straniero di 29 anni , in Italia senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e ingresso illegale di straniero già respinto.

I militari quindi hanno raggiunto il mezzo intimando agli occupanti di scendere: alla vista dei militari la Golf riprendeva immediatamente la marcia per darsi alla fuga, ma a causa del traffico urtava contro altre quattro vetture incolonnate, per poi ribaltarsi. Tre dei quattro occupanti si davano a precipitosa fuga a piedi lasciando la superstrada e facendo perdere le loro tracce per i campi adiacenti, mentre il conducente del mezzo, anche lui in fuga, è stato raggiunto e bloccato dai militari, non prima che lo stesso si opponesse con forza al loro controllo.

Nel mezzo sono stati rinvenuti un orologio Seiko di valore, attrezzi da scasso, ricetrasmittenti e targhe clonate tutte facenti capo ad autovetture Golf della stessa tipologia di quella a loro in uso, a testimonianza che si tratta di una banda verosimilmente ben organizzata e dedita ai furti in appartamento. All’esito degli accertamenti di rito, il 29enne è risultato essere stato già espulso dal territorio nazionale nel 2021. Di notevole importanza l’arresto eseguito in quanto si partirà da questo per svolgere tutti gli accertamenti del caso per l’individuazione degli altri correi datisi alla fuga e, in particolare, per riscontrare il loro coinvolgimento nei furti in abitazione avvenuti nel circondario e non solo. Nessuno tra i militari e i civili occupanti dei mezzi urtati dalla Golf durante la fuga, è rimasto ferito.

Al termine delle formalità di rito, il giovane, così come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cesena in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto per il 29enne la custodia in carcere, tenuto conto della gravità dei fatti, dell’elevata possibilità di recidiva e dell’alta probabilità che si renda irreperibile.

E’ tuttora ristretto presso il Carcere di Forlì.