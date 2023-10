Bagno di Romagna, Federico Taddia alla “Bellezza delle parole”

Venerdì 6 ottobre il festival La bellezza delle parole si apre con un’anteprima a Bagno di Romagna, ospite di Fuori ConTesto, dove alle 18.30 al cortile del Palazzo del Capitano (in caso di maltempo Sala Conferenze), l’autore Federico Taddia dialoga con Caterina Molari per presentare il suo Nata in via delle Cento Stelle (Mondadori 2023): l’incredibile vita della “più simpatica, ribelle e spettinata astrofisica di tutta la via lattea, Margherita Hack”. Una donna che non ha mai creduto al destino: credeva invece nel merito, nella possibilità di realizzare i propri sogni.