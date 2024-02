Bagno di Romagna, camminata fotografica domenica 25 febbraio

Un appuntamento suggestivo per gli amanti della fotografia. I laghi nella stagione invernale e il loro sottile fascino: dopo il successo del primo appuntamento autunnale al lago di Quarto, è arrivato il momento di vivere una nuova esperienza targata Percorsi del Savio in cui, la natura, in attesa di sbocciare, potrà essere immortalata nel corso di una camminata fotografica guidata da un fotografo esperto. Scatti d’inverno, questo il titolo dell’iniziativa, si svolgerà domenica 25 febbraio, a partire dalle ore 14:00, nella suggestiva cornice dei laghi di Bagno di Romagna. Quest’anno la stagione è stata decisamente avara di neve anche sulle nostre montagne, ma il percorso in programma non mancherà di affascinare ugualmente i partecipanti.

La prima tappa, accompagnata da Marino Alessandrini, appassionato ed esperto fotografo naturalista e di paesaggio, interesserà il Lago di Acquapartita. A seguire si raggiungerà in auto il Lago Lungo (circa 10 minuti) dove avrà inizio un percorso a piedi in un castagneto fino ad approdare al Lago Pontini. Qui è prevista una sosta per il picnic, prima di riprendere il sentiero che riporta al Lago Lungo, dove si attenderà il tramonto, che con le sue sfumature regala sempre scatti meravigliosi. Il percorso complessivo è di circa 5 chilometri, adatto a tutti.

L’evento fa parte dell’iniziativa Un click in quattro stagioni, una serie di appuntamenti con una passeggiata fotografica per ogni stagione della Vallata del Savio: le prossime date previste sono “Primavera a Valle tra lo scorrere dell’acqua”, sabato 27 aprile 2024, ed “Estate in notturna per fotografare le stelle”, sabato 27 luglio 2024.

Per la pubblicazione delle foto sui social, i partecipanti sono invitati a usare gli hashtag #ipercorsidelsavio #visitbagnodiromagna #scattidinverno, così gli scatti verranno condivisi e pubblicati sui canali social de I Percorsi del Savio. Non è richiesta obbligatoriamente attrezzatura professionale: è sufficiente anche solo una fotocamera compatta o cellulare. Il ritrovo è alle ore 14:00 al Lago di Acquapartita. La durata dell’evento è di 4 ore circa.

Come iscriversi

I posti disponibili sono limitati, con una quota minima di 20 partecipanti. La prenotazione e l’acquisto del biglietto si possono effettuare direttamente sul sito web dei Percorsi del Savio: bit.ly/scattidinverno. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona per ogni appuntamento, e comprende passeggiata guidata con consigli pratici sull’uso di reflex, fotocamera o cellulare, e un cestino picnic per la merenda: 1 schiacciata con pomodorini, 1 dolce, 1 frutto, 1 tavoletta di cioccolato, ½ litro d’acqua. Per ulteriori informazioni contattare lo 0547 356327 oppure scrivere una mail a info@ipercorsidelsavio.it.