Bagno di Romagna: approvato il bilancio di previsione 2024, dalla tassa di soggiorno si punta a 300mila euro

Il Consiglio del Comune di Bagno di Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2024 con il voto favorevole del gruppo di maggioranza Visione Comune e due voti contrari di Enzo Montalti e Milena Bravaccini, consiglieri del gruppo di minoranza Insieme per il Futuro. Assenti Alice Buonguerrieri Gianni Facciani, consiglieri del gruppo di minoranza Un Bene in Comune. “Abbiamo predisposto un bilancio sobrio – ha dichiarato il sindaco Marco Baccini – ma che non rinuncia a finanziare importanti iniziative ed investimenti, secondo una programmazione che pone anche uno sguardo sul futuro, nonostante la prossima scadenza del mandato amministrativo”.

Rimane inalterata tutta la tassazione comunale, dopo la progressiva riduzione attuata negli scorsi esercizi, così come rimangono inalterate le altre voci di entrata. A livello di spesa, vengono confermati gli impegni per finanziare i Servizi Sociali per 200.000 euro, i Servizi scolastici ed i servizi post scolastici, comprese le iniziative di allungamento degli orari pomeridiani anche dell’Asilo Nido e vengono confermati i contributi alla scuola paritaria dell’Asilo delle Grazie per un somma complessiva di € 53.151.

Viene confermata inoltre l’iniziativa della “No Tax Area” con uno stanziamento di 20.000 euro, che viene impiegato per rimborsare tutte le nuove attività che apriranno nel corso dell’anno e che vedranno azzerate le tasse comunali per i primi tre anni di esercizio. Manovra questa che è stata estesa anche alle associazioni del terzo settore che intendano aprire una sede anche solo espositiva nei locali sfitti dei centri storici.

Confermata anche l’iniziativa di economia circolare locale de “La Vantaggiosa”, che continua a registrare numeri importanti per un valore di scambi di oltre 12 milioni, con un circolante riconosciuto ai clienti e reinvestito negli esercizi locali per 260.000 euro.

Tassa di soggiorno

La Tassa di soggiorno viene stimata con un’entrata di 300.000 euro, totalmente impiegati nella gestione di eventi ed iniziative turistiche e per le campagne promozionali. “A livello di investimenti – spiega Baccini – è confermata e finanziata la realizzazione degli obiettivi del mandato elettorale ad oggi non ancora conclusi ed incorso di esecuzione, tra i quali la Palestra scolastica comunale (2.000.000 di euro), il Macello (250.000), il Ponte dei Frati (90.000), la costruzione di 7 nuovi alloggi ERP (2.000.000), l’efficientamento energetico del Teatro Garibaldi (142.000), il piano di manutenzione delle strade (160.000). Per la chiusura dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media, prossima all’inaugurazione, è previsto uno stanziamento di 850.000 euro, finanziato con 200.000 euro di risorse di bilancio e 650.000 euro con accensione di un mutuo. Nell’ambito della programmazione delle opere: siamo orgogliosi di lasciare in eredità alla Comunità ed alle amministrazioni che ci succederanno progetti pronti per essere realizzati e relativi ad opere altrettanto strategiche per il nostro Comune”.

Conclude Baccini: “Nella previsione triennale 2024 – 2026, abbiamo inserito la previsione della realizzazione del nuovo ponte in sostituzione del Bailey di cui a primavera avremo il progetto esecutivo, la realizzazione dei nuovi giardini di Piazza Martiri, la riqualificazione di Via della Speranza e la realizzazione di due importanti parcheggi a servizio di Bagno e San Piero: 1 parcheggio multipiano in Via Gramsci a San Piero ed 1 parcheggio multipiano a Bagno in zona Poderino.”.