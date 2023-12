Bagno di Romagna, 23 strade e 2 parcheggi riqualificati nel 2023

Un totale di 23 strade e 2 nuovi parcheggi. E’ questa la consistenza del programma annuale di riqualificazione strade 2023 del Comune di Bagno di Romagna, che lo ha sostenuto con uno stanziamento complessivo di 532.326 euro. Lo annuncia il Comune in una nota. “Il programma di riqualificazione delle strade 2023 – ha spiegato il sindaco Marco Baccini – rientra nel quadro di una programmazione pluriennale più ampia, che abbiamo pianificato per preparare per tempo i vari interventi concreti e riservare le relative risorse economiche. Lo sforzo messo in atto è stato voluto e deciso per continuare ad implementare l’obiettivo di fornire vie di comunicazione agevoli e sicure ai nostri cittadini, alle nostre famiglie ed aziende. Uno dei servizi essenziali che agevola la vita ed il lavoro nelle aree montane, infatti è rappresentato proprio dalle vie di comunicazione, che abbiamo sottoposto ad un programma generale di riqualificazione e messa in sicurezza preordinato a migliorare la vita quotidiana dei residenti, ma che si è rivelato fondamentale anche per attrarre nuovi residenti e facilitare il turismo”.

Con questo programma, inoltre, è stata finanziata anche l’ampliamento di 2 parcheggi a San Piero, con la creazione di nuovi 20 posti auto al parcheggio dell’Orto di Fedelino ed altri 20 posti auto presso il parcheggio di Via Coltelli. in corso di esecuzione.

In particolare, nel 2023 sono state riqualificate 23 strade. Tra le strade comunali, quella di Cà Pesarini, Ospedaletto, Paganico, Corzano, Via Nello Fattini, vialetto di ingresso all’Asilo Nido, strada del Trino, strada della Sega, Via Leonardo da Vinci, Via Gramsci che sarà oggetto di prossimo intervento. Oggetto di riqualificazione sono state anche le strade vicinali ad uso pubblico, per le quali il Comune interviene in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, tra le quali le strade Molino-Piancastello, Fossatone di sotto, Sorbo-Montesorbo, Dispettosa, Vessa-Brioli, Paretaio-Montesalvetti, Palazzaccio-Bacino, Monsavino-Poggio del bue, Ortali, Garzi, Camarello-Pratopiano, Tramonte, Aia.