Sarsina, asilo nido gratuito «Grazie a 85mila euro dalla Regione»

Dall’anno scolastico passato 2023-2024, il Comune di Sarsina è riuscito a realizzare la sostanziale gratuità per il servizio di nido 0-3 anni per gli iscritti alla scuola Santa Maria Annunziata, grazie al contributo di 85.000 euro che la Regione Emilia Romagna ha destinato al Comune.

Le famiglie, che già ricevono il bonus Inps da parte dello Stato, si vedranno riconosciute la parte mancante, compresa di oneri accessori (mensa, pre post scuola) attraverso il contributo erogato dal Comune con i fondi regionali. Questa iniziativa fa seguito alla recente estensione che il nido di Sarsina ha attuato abbassando l’età di accesso a 9 mesi di vita.

«Siamo molto orgogliosi di questo servizio che abbiamo fortemente sostenuto anche grazie all’impegno della Fism, del Parroco Don Rudy, dei volontari e del personale scolastico – commenta il sindaco Enrico Cangini –. In questi giorni abbiamo versato alle famiglie la prima parte di contributo e nelle prossime settimane verseremo il saldo. Si tratta di una misura importante che punta a favorire l’accesso al nido e a consentire una miglior conciliazione vita-lavoro soprattutto per le giovani madri. Pensiamo sia un bel segnale nei confronti delle famiglie delle aree collinari e montane, già economicamente penalizzate, che si basa sul concetto di welfare alle famiglie e sull’importanza del percorso educativo a partire già dai primi anni di vita. Un risultato che non avremmo mai potuto raggiungere senza il rilevantissimo contributo della Regione».