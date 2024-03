“Andavamo a ballare al Maverik”: rigenerazione e nuova vita dell’ex discoteca di Montecastello

“Maverik Lab. Di nuovo in ballo per il bene comune!” questo il titolo dell’evento che sabato prossimo segnerà il primo debutto pubblico di Maverik Lab, la nuova vita dell’ex discoteca di Monte Castello, progetto di rigenerazione urbana che rientra tra gli obiettivi di mandato dell’amministrazione e che è stato possibile raggiungere anche grazie a un finanziamento regionale. Grazie a quel finanziamento è stato possibile un percorso di co-progettazione che ha visto protagonisti, insieme all’amministrazione comunale, la Pro Loco di Monte Castello, l’associazione Fogli Volanti e gli Arciragazzi di Mercato Saraceno.

L’appuntamento di sabato prossimo è alle 14.30, davanti ai locali dell’ex discoteca in via Giuseppe Verdi, 12, a Monte Castello, per un pomeriggio dedicato alla pulizia e alla cura dello spazio, e per presentare alla comunità il percorso partecipativo di riuso temporaneo dell’ex discoteca che, da settembre e per i prossimi 4 anni, diventerà uno spazio aggregativo per la realizzazione di attività di interesse artistico, culturale, formativo e d’inclusione rivolte alla comunità, in particolare ai giovani del territorio. Si inizia dunque alle 14.30 e dopo i saluti istituzionali, ci sarà un momento di condivisione della pulizia degli spazi interni ed esterni del locale, per poi proseguire con l’azione collettiva denominata “il muro dei ricordi”, un allestimento per ricostruire l’identità di questo spazio attraverso fotografie, disegni o parole. Il pomeriggio si concluderà con la presentazione del programma di attività sperimentali del primo anno. In chiusura sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Prima della pausa estiva seguirà un altro evento sabato 6 aprile curato dalla Pro Loco di Monte Castello.

«Maverik Lab - commenta il vicesindaco Raffaele Giovannini - è un progetto di rigenerazione urbana che pone al centro il senso di comunità. Ogni passo avanti è un’opportunità per ridare vita e significato a questo luogo. Entro settembre, il nostro impegno si concretizzerà in un nuovo centro di vitalità per tutti i cittadini».