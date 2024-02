Bagno di Romagna, Alto Savio in vetrina in fiera a Monaco di Baviera

Far crescere le presenze straniere nell’alta Valle del Savio. Questo l’obiettivo con cui il consorzio Natura e Natura in collaborazione con la dmc In Romagna, insiema a Apt Servizi ha partecipato a F.re.e. a Monaco di Baviera, la più importante fiera del turismo di Baviera con oltre 140.000 visitatori.

Era una prima volta per il consorzio Natura e Natura, presente con il presidente Giuseppe Crociani e il collaboratore Alberto Merendi, anche co-direttore di In Romagna la dmc fondata da Confcommercio e Confesercenti di Cesena, Forlì e Ravenna.

A Monaco hanno portato una serie di proposte in tedesco messe a punto con la scuola di italiano per stranieri Palazzo Malvisi. L’offerta, rivolta a pubblici di tutte le età, prevede corsi di italiano abbinati a esperienze dedicate a bici, trekking e tartufo. Di solito prevedono una settimana di permanenza con due o tre uscite realizzate in collaborazione con il Parco, la via Romea Germanica e Truffle Week.

«In Appennino le presenza straniere rappresentano ancora una piccola percentuale. A Bagno di Romagna, nel 2023 erano il 6% contro il 20% della media provinciale», spiega Alberto Merendi. Ma sono proprio i dati del 2023 a confermare quanto possa essere importante la presenza a fiere come quella di Monaco e la ricerca di collaborazioni con operatori turistici. «Lo scorso anno nonostante le presenze siano state in leggero calo, in alcuni mesi si è registrata una crescita significativa delle presenze straniere - prosegue -. A settembre ad esempio si è registrato un +22% sul 2022, +38% sul 2018. Una crescita dovuta in particolare alla collaborazione con un operatore turistico Danese e collegata ai corsi di italiano. Tra settembre e ottobre le presenze dalla Danimarca hanno registrato un +30% sul 2022, +55% sul 2019. Sono ancora piccoli numeri ma la prova che questo tipo di collaborazioni hanno ricadute positive».

Mercoledì Natura e Natura sarà a Roma per un workshop promosso da Apt Servizi con associazioni ed operatori turistici. Venerdì e sabato a Firenze a TourismA dedicata al turismo culturale ed archeologico dove punterà su Sarsina e il tempio ritrovato.