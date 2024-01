Mercato Saraceno, al via dopo il Tour de France i lavori al ponte verso il Barbotto

Molto probabilmente i lavori di ristrutturazione del ponte sulla strada del Barbotto partiranno nell’estate, dopo il passaggio del Tour de France, nel frattempo però oltre ai rilievi preliminari che hanno richiesto l’istituzione del senso unico alternato sulla strada provinciale 12 nel tratto del ponte, in vigore da ieri fino a lunedì prossimo.

Parte di un progetto più ampio

Quello che dovrà partire è un intervento di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte sul Savio che si trova all’inizio della strada provinciale del Barbotto, nell’abitato di Mercato Saraceno. L’intervento a cui corrisponde un investimento complessivo di 951.075 euro, rientra in un più ampio progetto della Provincia che ha previsto l’investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro per intervenire su 13 tra viadotti e ponti di competenza provinciale grazie a risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Dello stesso pacchetto, sempre nel territorio del Comune di Mercato Saraceno rientrano anche i lavori di adeguamento delle barriere stradali e manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Borello sulla strada provinciale 29 Borello-Ranchio a Linaro (per 336.400).

Dopo il Tour

I rilievi avviati sono quelli preliminari all’intervento vero e proprio che molto probabilmente sarà realizzato durante l’estate, non prima comunque del passaggio della tappa del Tour de France che dovrà attraversare queste zone a fine giugno. Quello che si vuole evitare è infatti è la sovrapposizione tra cantiere ed evento. Nel frattempo però, oltre ai rilievi preliminari, utili anche a completare la progettazione esecutiva dell’intervento, l’intenzione è quella di provvedere ad altri piccoli interventi sulla segnaletica: «Per avviare il cantiere vero e proprio si attenderà il passaggio del Tour de France - riferisce la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi -, ma l’intenzione è quella di provvedere prima dell’evento alla sistemazione della segnaletica verticale sostituendo i cartelli danneggiati o arrugginiti».