A 24 anni si mette in gioco e apre lo storico salone a Balze

Dopo gli studi e anni di formazione presso uno dei più prestigiosi saloni di Sansepolcro, Yuri Del Barba, ventiquattrenne di Gricignano in provincia di Arezzo riaprirà il salone di Marcella Nuti. Quando a inizio anno Marcella Nuti aveva chiuso il suo Parrucchiera Marcella, dove per 42 anni aveva accolto clienti affezionate e turiste, a Balze uno dei timori era che quella serranda non si sarebbe più rialzata.

A spazzare via quelle preoccupazioni ci ha pensato Del Barba inaugurando il suo “Yurbi’s Acconciature Unisex”.

Del Barba viene da una famiglia di imprenditori agricoli, la voglia di lavorare e produrre che ha imparato dai genitori è all’origine del percorso che lo ha portato a scegliere di intraprendere la carriera di lavoratore autonomo.

Una carriera che ha deciso di mettere a frutto in questo piccolo paese di montagna, sicuro di un riavvicinamento delle persone a questi piccoli borghi dove purtroppo tante attività legate all’artigianato ed al commercio vengono a mancare.

Buona la risposta dei paesani e non che si sono affrettati a prenotare un appuntamento da Yuri .