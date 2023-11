Numerosi gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco oggi pomeriggio. Il forte vento che ha attraversato la zona appenninica ha fatto crollare alberi e rami che hanno dovuto rimuovere. Un albero ha completamente invaso la strada statale umbro casentinese Romagnola 71 in prossimità di Sarsina. Per rimuoverlo Anas ha dovuto chiudere per mezz’ora la viabilità in quel tratto. La circolazione è stata poi stata ripristinata a senso unico alternato.