Valle Rubicone, i lupi scendono in pianura: avvistamenti a raffica alle porte dei paesi

Lupi avvistati più volte in pianura: allarme per animali e cani di piccola taglia lasciati liberi di notte. Si stanno moltiplicando le segnalazioni a Savignano, Gatteo, San Mauro Pascoli, oltre che in collina. Non si erano mai visti vari esemplari così a valle. C’è chi invita a non fare allarmismo, sostenendo che potrebbero essere anche cani inselvatichiti. Ma oramai sono così tante le segnalazioni, e anche foto, che sembrano esserci pochi dubbi. A seguito della riduzione delle specie da predare, il lupo è ormai sceso dall’Appennino tosco-emiliano verso le zone pianeggianti, per seguire le prede, visto che in collina non ci sono più caprioli, cervi e simili. Il lupo non è un animale pericoloso per l’uomo, come ripetono gli esperti, ma è bene stare allerta perché con il buio si potrebbero fare incontri non graditi e chi amava andare a fare footing da solo dopo il tramonto sarebbe più prudente che lo facesse in compagnia, con luci e facendo rumore.

Negli ultimi giorni avvistamenti notturni sono stati fatti a San Giovanni in Compito di Savignano, Sant’Angelo di Gatteo, nella zona stadio di Savignano e a San Mauro Pascoli, dove alcuni giorni fa sarebbe anche stato trovato un cagnolino di nome Milo sbranato. L’ultima segnalazione in ordine di tempo è arrivata ieri da San Mauro Pascoli: «Avvistato un lupo in via Rimini». Gli amanti degli animali ora invitano i proprietari di cani a «non lasciarli fuori la notte, perché sono molto a rischio, anche dentro i giardini».

Stefano e Giovanni Motta, di Federcaccia, spiegano che «fino a qualche anno fa nelle zone boschive di Longiano c’erano vari esemplari di caprioli e molte lepri. Ora sono scomparsi quasi del tutto. Il lupo quindi segue la selvaggina e scende a valle. A San Giovanni in Compito, al confine tra Gatteo e Savignano, dove c’è una riserva in cui è vietato cacciare, ci hanno riferito persone che sanno distinguere tra un cane inselvatichito e un lupo che di notte alcuni esemplari sono stati visti scendere da Montilgallo e attraversare la strada a San Giovanni in Compito, probabilmente verso la riserva. Suggeriamo ai proprietari di animali da cortile o anche di cani di piccola taglia di tenerli di notte al chiuso, perché il lupo li può attaccare».