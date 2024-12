Domani, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 8:30 alle 12 , all’Ambulatorio Vaccinazioni Adulti di Cesena (piazza A. Magnani 146) si svolgeranno nuove sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero per chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o chi non fa richiami da più di dieci anni.

Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup e CupTel 800002255.