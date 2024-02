“In una terra dalle profonde tradizioni democratiche come quella romagnola - sostiene Di Placido - dove convivono diverse culture che hanno fatto della libertà di espressione e della democrazia i loro principi fondanti, in una fase della nostra storia in cui è necessario ribadire che neppure nel 2024 si può dare per scontata la libertà di pensiero, riteniamo che sia importante che Cesena dia un segnale forte dedicando una via ad Aleksej Naval’ny, il dissidente politico russo che ha pagato con la vita la sua battaglia ideologica contro la dittatura di Putin. La morte di Naval’ny, giustiziato sotto gli occhi dell’opinione pubblica mondiale, conferma l’efferatezza della Russia, un regime liberticida che, dopo aver barbaramente invaso l’Ucraina, ha confermato la sua ferocia ed i suoi metodi di repressione anti-democratici contro qualunque forma di dissenso. Poiché questa richiesta si ispira ai concetti di libertà e democrazia, ci aspettiamo che la nostra proposta ottenga una condivisione trasversale da parte di tutte le forze politiche della città. A tal proposito, nei prossimi giorni - come lista civica Cambiamo - presenteremo formalmente una mozione in cui impegneremo la giunta ad avviare tutte le procedure formali affinché, nei tempi e nei modi previsti dalle legge, Cesena intitoli una via a Naval’ny o, in alternativa, gli tributi l’onorificenza postuma della cittadinanza onoraria”.