“Una flotta di droni per la sicurezza di Cesena”: la proposta del candidato sindaco Giangrandi

“Cesena è una città mediamente sicura, ma i segnali che provengono dalle statistiche nazionali devono imporci la massima allerta. Per questo, sul fronte della sicurezza, possiamo fare di più. Io propongo alcuni progetti di cui abbiamo già valutato la fattibilità, in primis un’unità cinofila e poi i droni in dotazione alla polizia municipale”. Parte così l’analisi del candidato sindaco Marco Giangrandi per una Cesena sempre più sicura. Un piano di interventi innovativi che si può sintetizzare in tre punti: un gabinetto per il foto segnalamento (già inserito a bilancio), un’unità cinofila e una flotta di droni al servizio dei cittadini: “Esiste però una premessa importante - spiega - che riguarda il ruolo della polizia municipale che deve essere ripensato e riorganizzato nei suoi organici. Ad oggi il nostro territorio é scarsamente presidiato perché ci sono troppi agenti negli uffici e troppo pochi sulle strade. E questa é una tendenza che va corretta, partendo dalla risoluzione dei troppi contenziosi sindacali che, in questi anni, hanno appannato gli stimoli di tanti agenti. E invece la Polizia Municipale deve tornare ad avere il suo tradizionale ruolo centrale perché in una città non esiste sviluppo senza ordine pubblico”.

Poi Giangrandi entra nella verticalità dei progetti: “Il gabinetto per le foto segnaletiche - spiega il candidato di Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva - è fondamentale per tutte le attività di identificazione di soggetti che commettono reati di qualsiasi entità. In questo senso, il Comune ha già annunciato uno stanziamento ma l’iter va accelerato perché, in una fase storica in cui registriamo flussi di immigrazione mai così elevati, l’identificazione é uno strumento molto prezioso perché ci consente di avere una storia sempre precisa delle persone che delinquono sul nostro territorio”.