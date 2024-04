Un giardino vicino allo stadio di Cesena intitolato ad Emilio Bonci

Un giardino intitolato ad Emilio Bonci. Nei giorni in cui la città ed i tifosi bianconeri stanno continuando a festeggiare ed assaporare la promozione e la ritrovata Serie B (il campionato di calcio professionistico in cui la squadra cittadina ha militato per più anni nella sua storia) la Commissione Toponomastica ha elaborato la proposta di intestare un giardino ad uno dei personaggi sportivi che, sia pur lavorando sempre in seconda fila, ha fatto la storia della squadra sia da giocatore che da allenatore.

L’area individuata è il giardino che si staglia a fianco della zona d’ingresso dei Distinti dello Stadio Manuzzi, a fronte dei condomini tra i più vicini all’impianto sportivo.

Emilio Bonci (sul cui toponimo ora dovrà dare il via libera la Prefettura) è morto alla fine di marzo del 2009 all’età di 81 anni. Crollò a terra a seguito di un ictus mentre passeggiava in galleria Oir e non si riprese più dopo un breve ricovero al Bufalini. Nato il 4 marzo 1928, il mediano Emilio Bonci militò nel Cesena dal 1947 al 1951 per poi giocare con successo in B nel Piombino e poi in A nel Lanerossi Vicenza e nel Catania. Tornato a Cesena nel 1961 su chiamata del conte Rognoni, rimase solo un anno e poi chiuse la carriera a Crotone. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, è stato un patrimonio inestimabile dello staff tecnico della squadra del cavalluccio.

«Più che me, dovete ringraziare quest’uomo» furono le parole con le quali Osvaldo Bagnoli si rivolse ai tifosi che lo acclamavano per la promozione in A mentre lui chiamava accanto a sé Emilio Bonci, il vice allenatore del Cesena per antonomasia. In un’epoca in cui gli allenatori non si portavano dietro il proprio staff, “Miglio” era un punto di riferimento insostituibile per i mister che di volta in volta approdavano sulla panchina bianconera, da Giancarlo Cadé a Giuseppe Marchioro, da Osvaldo Bagnoli a Bruno Bolchi. Fu Renato Lucchi il primo a volerlo al suo fianco nel 1964. Come giocatore Bonci era cresciuto nelle giovanili bianconere, ai tempi del maestro austriaco Karl Stürmer che aveva un debole per quel ragazzino smilzo come un chiodo. Nel 1947 debuttò in prima squadra (serie C) come Bonci III. Pronipote del famoso tenore Alessandro Bonci, a cui è intitolato il teatro comunale, apparteneva alla famiglia che più giocatori ha dato all’allora Ac Cesena. Più anziani di lui erano i cugini Adler Bonci (I) e Iro Bonci (II), più giovane era il fratello Remo Bonci (IV), ai quali seguì il nipote Fabio (figlio di Iro).

Smesso di giocare ed entrato nei ranghi tecnici del Cesena, svolse anche il compito di allenatore delle giovanili e dei portieri. Non prese mai il patentino di 1a categoria, ma nei casi di emergenza e in via transitoria assunse le redini della prima squadra (1966-’67 e 1969-’70).

Per la sua grande umanità godeva della fiducia dei tecnici che vedevano in lui un amico, dei giocatori per i quali era come un padre e anche della società per la quale costituiva un trait d’union con la squadra. Bagnoli lo avrebbe voluto con sé a Verona nell’anno dello scudetto scaligero, ma Bonci preferì non allontanarsi da Cesena. Ricoprì il ruolo di 2° fino alla stagione 1986-’87, quando lasciò il testimone a Giampiero Ceccarelli. Poi diventò osservatore fino al 1997, quando a sorpresa venne escluso dallo staff tecnico dopo la retrocessione in C. Faticò ad accettare la decisione, al punto che preferì non frequentare più lo stadio. Era tornato a vedere il Cesena dal vivo proprio nell’anno in cui morì.