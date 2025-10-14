Ubriaco, chiede aiuto alla polizia poi aggredisce un agente: arrestato 33enne a Cesena

Residenti tutti e due a Cesena. Il primo gestore di un locale a Rimini. Il secondo operaio di una nota azienda. Sotto casa del primo, in via Del mare, stavano litigando furiosamente e all’arrivo della polizia uno dei due è stato ammanettato per resistenza. È finita in una cella di sicurezza del Commissariato la “notte festosa” di B.D., 33enne nigeriano residente a Cesena, dove abita da tempo e dove lavora regolarmente. Il sabato sera l’aveva passato nel negozio di un amico e connazionale, che come lui abita in città. Un altro nigeriano che gestisce un negozio etnico a Rimini. «Avevamo fatto festa e lui era ubriachissimo. Così mi sono offerto di riportarlo a casa sapendo che abita come me a Cesena». Il proprietario del locale il “favore” lo ha pagato con un grosso spavento. B.D., all’altezza di Savignano, ha iniziato a tiralo per le braccia in auto facendolo sbandare. Lo accusava di avergli sottratto dei soldi. Che evidentemente il 33enne non si trovava più in tasca.

Di fatto alle 6:50 di domenica la polizia è stata chiamata per i due che litigavano in strada. B.D, che aveva chiesto l’aiuto del 112, ha aggredito un agente colpendolo a pugni. Di qui l’arresto convalidato ieri nell’aula del giudice Ramona Bizzarri. Difeso dall’avvocato Davide Baiocchi (pm Maria Tambini) avrà l’obbligo di dimora a Cesena fino a fine novembre. Quando per lui verrà celebrato il rito direttissimo.