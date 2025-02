Truffatori in azione: anziana derubata di contanti e oro a Cesena

Tornano in azione i raggiratori di anziani che vivono soli. O “sorpresi” in casa da soli e derubati in maniera odiosa.

L’ultimo blitz risale al primo pomeriggio di ieri quando ad essere presa di mira è stata una donna residente a S. Egidio lungo l’asse di via Madonna dello Schioppo. Prima telefonicamente poi alla porta, con una dinamica tristemente “classica” per questo tipo di raggiri, l’anziana è stata contattata da una voce decisa che si spacciava come rappresentante dell’avvocatura e delle forze dell’ordine. La “scusa” era quella di un incidente occorso al figlio per il quale servivano immediatamente “denari” per “toglierlo dai guai”.

L’anziana ha creduto ai malintenzionati che li si sono poi presentati alla porta facendosi consegnare tutto il contante e tutti gli ori che aveva in casa. Solo dopo essere stata derubata l’anziana, riferendo l’accaduto ad alcuni parenti, ha capito di essere stata raggirata.