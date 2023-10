Trovati sul marciapiede in viale Matteotti a Cesena 4 proiettili calibro 45

Proiettili abbandonati su un marciapiede in viale Matteotti. La polizia indaga per un ritrovamento “pericoloso”, sia se si tratti di qualcosa di accidentalmente abbandonato sia che si sia trattato di una forma di minaccia nei confronti di qualcuno ad ora non identificabile.

L’episodio risale alle 9 circa di due mattine fa quando un cesenate, camminando, ha iniziato a calciare a terra, spostandoli coi piedi, quelli che gli parevano alcuni “sassi” o innocui pezzetti di metallo lucido. La zona è quella incastonata tra una filiale bancaria in disuso e lo studio di un veterinario a non molta distanza dall’edicola Karta: «Non erano innocui sassi ma pallottole calibro 45 cariche». Ad aiutare il passante chiamando la polizia, è stato l’edicolante Karin Kanaan. Una volante del Commissariato è intervenuta sul posto ed ha sequestrato i proiettili. Mettendoli a disposizione dell’autorità inquirente. Ora le indagini proseguono per capire da dove siano arrivati: cioè se siano accidentalmente caduti di tasca a qualcuno o se siano stati abbandonati in quella zona come minaccioso (ed ignoto) motivo nei confronti di non si sa bene chi.